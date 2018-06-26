ABD: Kanserin ilerlemesini durduran ilaç geliştirdik

ABD'deki Oregon Üniversitesi uzmanları 4 tip kanserin ilerlemesini durduracak bir ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları söz konusu ilacın; meme, prostat, kolon ve akciğer kanserlerinin ilerlemesini durduğunu öne sürdü.

Sabah'ın haberine göre, Amerikalı bilim insanları erken teşhis yapıldığı durumlarda yeni geliştirdikleri bu ilaçla meme, prostat, kolon ve akciğer kanserlerine yakalanan kişilerin hayatlarının kurtulabileceğini söyledi.

Araştırma fareler üzerinde yapıldı

Genetik olarak değiştirilmiş kanserli farelerle yapılan araştırmalarda KBU2046 ilacının tümör metastazlarını bastırdığı gözlemlendi.

Üstelik ilacın yan etkisi olmadığı iddia ediliyor. Araştırmayı yürüten Dr. Raymond Bergan, "İlaç proteinle birleşiyor ve protein üzerinde negatif bir etki oluşturmaksızın hücrelerin hareket etmesini engelliyor” diye konuştu.