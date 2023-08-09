ABD Kongresi’nin gündeminde Ukrayna'ya büyük çapta yardım göndermek var

ABD Kongresi, 10 milyar doları bulan Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi talebini görüşüyor.

ABD Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Ordu Müsteşar Yardımcısı Douglas R. Bush, Başkan Joe Biden yönetiminin sonbaharda görüşülmek ve oylanmak üzere Kongre'ye yeni bir yardım paketi talebi göndermek için çalıştığını söyledi.

Bush, ABD yönetiminin ‘Ukrayna'yı desteklemek için cephane finansmanı sağlamak ve mühimmat satın alınmasını desteklemek için Kongre'ye güçlü argümanlar sunacağına’ işaret etti. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'ya göndermeyi kabul ettiği 31 Abrams tankının önümüzdeki ay teslim edilmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

Ukrayna’ya gönderilen ABD askeri yardımı 43 milyar doları aştı. Bu durum, senatörler arasında daha fazla fon sağlama konusunda şüphelere neden oluyor. Bu da yönetimi, Tayvan'ı desteklemek ve Oaks denizaltı anlaşması gibi diğer finansman kalemlerini kapsama almaya sevk etti. Zira özellikle Temsilciler Meclisi'nde 70 milletvekilinin Ukrayna'ya ek yardım sağlanmasına karşı oy kullanmıştı.

Biden yönetiminin, Pentagon'un Kiev'e tahsis edilen yardımda yanlış hesapladığı 6 milyar dolar kapsamında Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım gönderileceğini açıklaması bekleniyor. Bu miktar, beklenen yeni fon talebinin aksine Kongre onayı gerektirmiyor.