ABD: Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin, Kuzey Kore ile ön koşul olmaksızın Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlandırılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kirby, Kyodo News'e verdiği röportajda, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin ön koşulsuz görüşme tekliflerine olumlu yanıt vermediğini ancak teklifin hala geçerli olduğunu belirtti.

Kirby, "Kuzey Kore ile masaya oturup ön koşulsuz müzakereye hazırız." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin teklife cevap vermemesine ilişkin, Kim Jong-un'un görüşmeye istekli olmadığı yorumunu yapan Kirby, "Ülkemizin, Koreli ve Japon müttefiklerimizin güvenliğini ve çıkarlarını savunmak için her şekilde hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, bölgesel güvenliği sağlamak adına daha önce faaliyetlerde bulunduklarını ve gerekli görülmesi halinde bu faaliyetleri tekrarlayabileceklerini vurguladı.

- Camp David'de askeri işbirliği planları yapılması bekleniyor

ABD, Japonya ve Güney Kore arasında Camp David'de yapılacak zirvede bu ülkelerin savunma ve güvenlik konularında işbirliğini derinleştirmeleri bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 28 Temmuz'da yayımladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki Camp David yerleşkesinde ağırlayacağını bildirmişti.