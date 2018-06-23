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ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor

ABD'nin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının koyulması için Kuzey Kore sınırına tabutlar gönderdiği bildirildi.

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23/06/2018

ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney-Kuzey sınırında ateşkes köyü olarak anılan Panmunjom'a getirilen geçici tabutlar, askerlerin kalıntılarının "onurlu biçimde" taşınması için birkaç gün içinde Kuzey Kore tarafına gönderilecek.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olmasının planladığı belirtildi. ABDBaşkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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TAGS: ABD, Kuzey Kore, tabut
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