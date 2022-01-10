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ABD Lefkoşa Büyükelçiliği'nden Birkan Uzun için taziye mesajı

ABD Lefkoşa Büyükelçiliği, ABD’de kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için taziye mesajı yayınladı.

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10/01/2022

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ABD Lefkoşa Büyükelçiliği'nden Birkan Uzun için taziye mesajı

 Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Lefkoşa Büyükelçiliği, ABD’de kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için taziye mesajı yayınladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ABD’den cenazesinin getirildiği ve bugün Kıbrıs’ta defnedilen Birkan Uzun’un trajik bir şekilde aramızdan ayrılışının yasını tutuyoruz” denildi.

Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin Birkan Uzun’u 2008 yılından bu yana katıldığı burs programı ve gençlik kampı sayesinde tanıdığı belirtilirken, ailesine taziyeler iletildi.  

10/01/2022 16:43
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TAGS: birkan uzun, abd, elçilik,
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