ABD medyası: İsrail ve Lübnan savaşı bitirmek için anlaştı

Amerikan Axios haber sitesi, İsrail ile Lübnan'ın akeşkes anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Lübnanlı ve Batılı diplomatlara göre Amerika Birleşik Devletleri, Lübnanlı yetkilileri, ateşkesin birkaç saat içinde ilan edilebileceği konusunda bilgilendirdi.

İsrail'in, Lübnan'a yoğun saldırıları sürerken ateşkes ihtimali belirdi.



Axios haber sitesi, üst düzey Amerikalı bir yetkiliye dayandırarak İsrail ve Lübnan'ın, ateşkes anlaşmasının şartlarında uzlaşmaya vardığını iddia etti.



Lübnanlı bir yetkili, Washington'ın, ateşkes anlaşmasının birkaç saat içinde ilan edilebileceğine dair Beyrut'u bilgilendirdiğini söyledi.



Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Busaab, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği ateşkesin şartlarını açıkladı.



İSRAİL LÜBNAN ARASINDAKİ ATEŞKESİN ŞARTLARI



- Öneriye göre İsrail ordusu 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Bölgeye Lübnan askerleri konuşlanacak.



- Ateşkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği 5 ülkeden oluşan komite denetleyecek.



Busaab, ateşkesin uygulamaya konulmasının önünde ciddi bir engel kalmadığını söyledi. Ateşkesi hangi ülkelerin denetleyeceğine dair ufak anlaşmazlığın son 24 saatte çözüldüğünü belirtti.

5 ülke arasında Fransa'nın da bulunduğunu ifade etti.

"36 SAAT İÇİNDE ATEŞKES İLAN EDİLECEK" İDDİASI



Dört üst düzey Lübnanlı kaynak, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes ilan etmeyi planladığını söyledi.

İsrail kabinesinin, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Salı günü toplanacağı duyuruldu. Kabinenin ateşkesi kabul etmesi bekleniyor.



İsrail'in BM Büyükelçisi Dannay Danon, "henüz sonuca bağlamadık ama ilerliyoruz" dedi.



Birleşmiş Milletler de Lübnan'daki tüm taraflara ateşkesi kabul etmeleri çağrısı yaptı.



KANLI SALDIRILAR SÜRÜYOR



Bir yandan ateşkes müzakereleri sürerken İsrail, Cumartesi günü Beyrut'a savaşın en kanlı saldırısını yaptı. Bir günde 84 kişi yaşamını yitirdi. Beyrut'a yoğun bombardıman sürüyor. İsrail ordusu, bir saatte 25 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.