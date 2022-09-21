Piyasalar merakla bekliyordu

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan merkez bankasının (Fed) faiz kararı açıklandı.

Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.

Analistler kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı piyasaların beklediği diğer önemli veriler arasında.

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21/09/2022 21:03