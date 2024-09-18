ABD Merkez Bankası (FED), faizi 50 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Banka, eylül ayı Para Kurulu Toplantısının ardırdan faizleri faizleri 50 baz puan indirdi.

Faiz kararının açıklanmasının ardından FED başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı.

En son Mart 2020'de faiz indiren banka, Mart 2022'de faiz artırımlarına başlamıştı.

2022 yılı boyunca 4 kez 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artış yapmıştı.

2023'te ise faiz artışları daha küçük oranlarla devam etti; Ocak, Mart ve Mayıs toplantılarında 25 baz puanlık artışlar yapıldı. Haziran 2023'te Fed, 15 ay sonra ilk kez faiz oranını sabit tuttu. Temmuz toplantısında ise faizler yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarılarak, son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.