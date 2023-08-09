ABD, Nijer Cumhurbaşkanı’nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazoum ile Afrika ülkesindeki anayasal krize barışçıl bir

Blinken, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “ABD, Bazoum ve ailesinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineliyor” ifadelerini kullandı.

ABD dün, Nijer’in askeri darbeden sonra anayasal düzene dönmesi için ‘hala umutlu’ olduğunu ve hala bir sonuca ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller gazetecilere verdiği demeçte, “Hala umudumuz var, ancak aynı zamanda çok gerçekçiyiz. Hala bir sonuca ulaşmak için çalışıyoruz. Yani anayasal düzene dönüş” dedi.

Sözcü, aynı zamanda, Askeri Konsey liderleriyle doğrudan görüşmeler de dahil olmak üzere, anayasal sisteme dönmemenin yansımaları hakkında net bir şekilde konuştuklarını da dile getirdi.

Öte yandan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Nijer’e yaptığı ziyarette Bazoum’un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cunta yönetiminin Genelkurmay Başkanı olarak atadığı General Musa Salaou Barmou ve diğer askeri yetkiliyle görüşen Nuland, görüşmeleri ‘son derece samimi ve zaman zaman zor’ olarak nitelendirdi.

Nijer’de iktidara geçen askeri cunta, Nuland’ın ziyaretinin ertesi günü, Niamey’e heyet göndermek isteyen ECOWAS’a ‘güvenlik’ gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.