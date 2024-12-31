ABD Nüfus Sayım Bürosuna göre, dünya nüfusu 2024'te 71 milyondan fazla arttı

ABD Nüfus Sayım Bürosu, dünya nüfusunun 2024'te 71 milyondan fazla artış gösterdiğini bildirdi.

ABD Nüfus Sayım Bürosunun tahminlerine göre, 2024'te dünya nüfus artışında 2023'e göre hafif bir yavaşlama oldu. Geçen sene dünya nüfusu 75 milyon kişi artmıştı.

Dünya nüfusu, bu yıl yüzde 0,9'luk yükselişle, 71 milyondan fazla arttı.

1 Ocak 2025'te dünya nüfusunun 8,09 milyar olması bekleniyor