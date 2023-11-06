ABD, nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı

ABD Donanması, Ohio sınıfı nükleer denizaltısının Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

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06/11/2023

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ABD, nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X'ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'ya gönderilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımda, "5 Kasım 2023'te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle düzenlediği kapsamlı saldırıdan bu yana ABD bölgeye iki uçak gemisi gönderdi.

06/11/2023 11:10
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TAGS: ABD, DENİZALT
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