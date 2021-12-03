"ABD okyanusları kurtarmak için plastik üretimini azaltmalı"

Ulusal Bilimler Akademisi, okyanusların kurtarılabilmesi için dünyanın en büyük plastik üreticisi olan ABD’nin, plastik üretimi konusunda ulusal bir strateji geliştirmesini gerektiğini açıkladı.

Bağımsız bilim kurulu Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) okyanuslardaki kirlilik ile ilgili rapor yayımladı.

"ABD'de plastiklerin atıklarının 1 milyon tonu okyanuslara gidiyor"

Rapora göre dünya nüfusunun yüzde 4,3’ünü barındıran ABD’nin yıllık plastik atık üretimi Avrupa ülkelerinin toplamından fazla. Ülkede yılda üretilen 42 milyon tondan fazla plastik atığın yaklaşık 1 milyon tonu okyanuslara atılıyor.

Yılda üretilen 242 milyon ton plastik atığın 8 milyon tonunun okyanuslara gittiği vurgulanan raporda, plastik kirliliğinin artması halinde 2030 yılında 53 milyon atığın okyanusları kirleteceği söylendi.

"ABD'nin plastik atık miktarını azaltması gerekiyor"

Raporda, geri dönüşüm ve atık sistemlerinin yeterli olmadığının, atıkların azalması için ABD’nin toplam ve kişi başı plastik atık miktarını azaltması gerektiğinin belirtildi.

"Sıfırdan plastik üretimi azaltılmalı"

NAS’nin plastik atık problemine karşı olası çözüm önerilerinin ilk sırasında sıfırdan plastik üretiminin azaltılması ve kotaya tabi olması için ulusal hedef ve stratejiler belirlenmesi yer aldı.

Petrol endüstrisine sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle sıfırdan plastik üretim maliyetinin yapay bir biçimde düşük olduğuna işaret eden raporda, dünyadaki plastiğin yüzde 90’ından fazlasının sıfırdan üretildiği vurgulandı.

Petrol tüketiminin yüzde 6'sı plastik üretiminden

Raporda, sıfırdan üretilen plastiğin küresel petrol tüketiminin yüzde 6’sına denk geldiğine dikkati çekilerek, plastiğin yalnızca bir kirliliğe değil, küresel ısınmaya da neden olduğuna değinildi.

Komisyon Başkanı Margaret Spring, plastik atıkların ABD’nin her noktada mücadele etmesi gereken çevresel ve toplumsal bir kriz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ABD’nin ürettiği plastik atıklar kara ve kıyılardaki toplulukları, nehirlerimizi, göllerimizi, sahillerimizi, körfezlerimizi, su yollarımızı kirleterek, savunmasız halka ekonomik ve toplumsal yükler getiriyor, deniz ve vahşi yasam alanlarını etkiliyor, insanların gıda ve gelir için ihtiyaç duyduğu suları kirletiyor."

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03/12/2021 22:31