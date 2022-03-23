ABD polisinden kovulan robotun yeni işi

ABD’de New York İtfaiye Departmanı son işe alım grubunu açıkladı. İtfaiye yetkililerine göre, Boston Dynamics'in Spot olarak adlandırılan 75 bin dolarlık robot köpekleri, itfaiyecilere arama ve kurtarma görevlerinde yardım etmek için kullanılacak.

Söz konusu karar, New York Polis Departmanı'nın (NYPD), robot köpeklerin emniyet kuruluşunun mahremiyetine ilişkin endişeler nedeniyle Boston Dynamics ile olan sözleşmesini feshetmek zorunda kalmasından bir yıldan kısa bir süre sonra geldi.

"HAYAT KURTARACAKLAR"

New York Times'a konuşan, itfaiyenin robotik biriminden Yüzbaşı Michael Leo, robot köpeklerin güvenli olduklarına ve 'hayat kurtaracaklarına' dair güvence verdi.

Leo, "Televizyon endüstrisi ve film endüstrisi bir şekilde bize zarar veriyor. Çünkü robotları genellikle silahlı ve saldırgan olarak tasvir ediyorlar.Sonra insanlar tüm robotların böyle olduğunu düşünüyor. Bizim görevimiz hayat kurtarmak. İşin özü bu. Bu robotlar da bunu yapacak” diye konuştu.

Bununla birlikte, New York Times'ın haberine göre göre robot köpekler bir insan operatör tarafından kontrol edilecek. Yangın esnasında ve tehlikeli arama ve kurtarma görevleri sırasında görüntü ve veri toplayacekler Ayrıca, tehlikeli gazların konsantrasyonunu ölçecekler.

Yetkililerin bildirdiğine göre, robot köpekler yalnızca tehlikeli madde durumları hakkında veri toplayacak.

ROBOTLAR BAZI UZMANLARDA ENDİŞE YARATIYOR

Diğer taraftan New York Üniversitesi (NYU) Hukuk Okulu'nda çalışan bir avukat olan Albert Fox Cahn, robotların gelecekte veri toplayıp kullanabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

New York Times'a verdiği demeçte, "Gerçekten itfaiyecileri güvende tutacak şekilde kullanılıyorlarsa bu harika olurdu. Ancak tarihte her zaman, bu tür teknolojilerin farklı amaçlar için kullanıldığı görülmüştür” dedi.

NYPD GEÇEN YIL KOVMUŞTU

Öte yandan, geçen yıl Nisan ayında Boston Dynamics, robot köpeklerin veri toplayabileceğine ilişkin endişeler ve 'rahatsız edici' oldukları korkusuyla NYPD ile olan sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı.

NYPD, robot köpekleri Bronx'taki bir rehine durumunda kullanmadan önce Manhattan'daki bir toplu konut binasında tutuklama sırasında test ettiğinde öfkeye yol açtı.

Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, köpeği 'robot gözetleme kara dronu' olarak tanımlarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, kontrol edilmezse bir gün kolluk kuvvetlerinin kararları alabileceğinden korktuğunu söyledi.

Ardından, Boston Dynamics web sitesinde 'Spot, toplu gözetleme yapmak veya polis memurlarının yerini almak için tasarlanmamıştır. Robot, insanların, patlayıcıları veya insan sağlığı ve güvenliği riskinin yüksek olduğu diğer ortamları içeren potansiyel olarak tehlikeli durumları uzaktan değerlendirmesine yardımcı olmak için kullanıldı” açıklamasını yaptı.

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23/03/2022 10:30