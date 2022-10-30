ABD Polonya’ya nükleer santral kuracak

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Polonya arasındaki ortaklığın başarıyı getireceğini ifade etti. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yaptığı görüşmeye değinen Morawiecki, Westinghouse şirketi ile nükleer enerji için anlaşma sağladıklarını belirtti. Granholm da Polonya’nın 40 milyar dolarlık nükleer projesinin ilk bölümü için Varşova ile anlaşıldığını aktardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre söz konusu projenin 100 binden fazla ABD’liye iş imkânı sağlayacağını kaydeden Granholm, bu projenin enerji güvenliği için önemli olduğunu vurguladı. Projenin Rusya’ya mesaj olduğuna da işaret eden Granholm, “Onların (Rusya’nın) artık enerjiyi silah olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Polonya’nın kuzeyinde inşasına 2026’da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033’te faaliyete geçmesi bekleniyor. Varşova yönetimi, Fransa ve Güney Kore’den gelen önerileri de değerlendirmişti.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2022 14:46