ABD rekor kırdı

Yüzmede karma 4x100 karışık stilde ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

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04/08/2024

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ABD rekor kırdı

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 37 saniye 43 saliseyle olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bir önceki rekoru Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya 3 dakika 37 saniye 58 saliselik süreyle kırmıştı.

Yarışmada 3 dakika 37 saniye 55 saliselik süresiyle Çin, Asya rekoru kırarak gümüş madalya elde ederken, Avustralya ise 3 dakika 38 saniye 76 saliseyle Okyanusya rekorunun yeni sahibi olarak bronz madalyaya uzandı.

04/08/2024 11:33
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TAGS: ABD rekor kırdı
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