ABD resmen açıkladı

Brüksel'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Afganistan'daki güçlerimizi eve geri getirme vakti geldi. Hep birlikte girdik, hep birlikte çıkıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın Afganistan'dan 1 Mayıs'ta çekilme tarihini 11 Eylül'e erteleme kararı aldığına dair haberlerin medyaya yansımasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşüyor.

NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Tony Blinken, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi" dedi.

ABD'nin birliklerini Afganistan'dan güvenli şekilde çekme konusunda NATO müttefikleriyle işbirliği yapacağını söyleyen Blinken, "Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" vurgusunu yaptı.

NATO dışişleri ve savunma bakanları bugün video konferans yoluyla Afganistan'dan çekilme planlarını masaya yatıracak.

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14/04/2021 17:50