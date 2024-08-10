ABD-Rum yakınlaşmasıyla Hizbullah gözünü yine Kıbrıs’a çevirdi

Rum Basını, Lübnan’da Hizbullah’ın yayın organı Al - Akhbar Gazetesi’nde yeni yayımlanan haberleri endişe verici olarak duyurdu.

Hizbullah'la özdeşleştirilen Yayın Organı Al - Akhbar “Kıbrıs ABD'ye teslim oldu" diye manşet attı.

Al-Akhbar gazetesinde, analist ve akademisyen Gavriel Harito, Güney Kıbrıs için olumsuz çağrışım yapan yayınlar yorumlar yaptı.

Söz konusu gazetenin ön sayfasında, ABD silahlı kuvvetlerinin bir kademesinin birkaç gün önce lojistik altyapısını da alarak Kıbrıs'a gittiği belirtiliyor.

Söz konusu ABD kademesinin Kıbrıs hükümeti ve istihbarat teşkilatı yetkilileriyle toplantı yaptığı belirtiliyor.

Gazete, "Savaş çıkması ve İsrail'e saldırılması durumunda, Kıbrıs'ın bu saldırıları püskürtecek yer olarak kullanılacağını" yorumu yapıyor.

Hizbullah’a yakın gazetenin internet sitesinde yer alan bir makalede de şöyle deniyor: "Kıbrıs Amerika'nın önünde eğiliyor: Ada, İran ve Hizbullah'a karşı bir müdahale platformu haline geliyor . Larnaka, Baf ve Tel Aviv arasında "benzeri görülmemiş" ABD askeri teçhizatı ve hava ikmali var” deniliyor