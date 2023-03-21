ABD-Rusya gerilimi Baltık Denizi'ne taşındı

Karadeniz'de Rus savaş uçağının "önleme yaptığı" ABD'ye ait İHA'nın düşmesi sonucu iki ülke arasında yaşanan gerilim Baltık Denizi'ne sıçradı.

ABD bombardıman uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere Rus savaş uçağı havalandı. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Uçak, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Baltık Denizi'nde ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi'nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı. Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü." denildi.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.



Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.

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21/03/2023 09:29