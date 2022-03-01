ABD, Rusya ile Doğu Avrupa'da çatışma önleme mekanizması kurmanın yolunu arıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Doğu Avrupa'da Rusya ile ABD ve NATO kuvvetleri arasında muhtemel karşılaşmalar ve kazaları önlemek için "çatışma önleme mekanizması" kurmanın yollarını aradıklarını ancak Rusların henüz bu konuyla ilgilenmediğini açıkladı.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rus güçleri ile bölgedeki ABD ve NATO güçlerinin olası bir çatışmaya girmesine mahal vermemek için Moskova ile herhangi bir iletişim kurulup kurulmadığına ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Şu anda sahada bir çatışma önleme mekanizması yok ama özellikle Ukrayna hava sahası ihtilaflı olduğu ve bu hava sahasının bir kısmı NATO topraklarının hemen karşısında olduğu için, çatışma önleme mekanizmasının önemini kesinlikle anlıyoruz ve bunun için seçenekleri araştırıyoruz." dedi.

Olası bir ayrışma mekanizmasının NATO tarafından mı ABD tarafından mı kontrol edileceğini bilmediğini ifade eden Kirby, "Şu aşamada somut kararlarımız yok ve şu anda Ruslardan bu seçenekleri aramakla ilgileneceklerine dair herhangi bir belirti de yok." diye konuştu.

Kirby, Rusya’nın Ukrayna'nın başkenti Kiev’e yaklaşmaya devam ettiğini belirterek, “Ukraynalılar da Kiev çevresinde oldukça etkili bir direniş gösteriyorlar ve Rusya’nın güneye hareket etmesini oldukça zorlaştırdılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun elinde halen çok güçlü silahlar ve önemli bir askeri kapasite bulunduğunu kaydeden Kirby, aynı zamanda, Rusya’nın bu savaşta başarısız olup olmadığı konusunda temkinli ifadeler kullandı.

Kirby, “Henüz daha 5 gün oldu ve açıkçası Ruslar istedikleri ilerlemeyi kaydedemediler. Ancak bu duruma uyum sağlayıp karşılaştıkları zorluklardan bazılarını aşmayacakları anlamına gelmiyor. Bu tabii Ukraynalıların da kendi ülkeleri için savaşmayacakları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada yarın, öbür gün ne olacağını bilemeyiz.” dedi.

Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında tüm ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmeme konusunda uyardığına yönelik açıklamasına ilişkin soruya Kirby, “Montrö Sözleşmesi'nin denizde uygulanması hakkında Türkiye konuşsun.” ifadesini kullandı.

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01/03/2022 10:54