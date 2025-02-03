ABD, Rusya ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık yaptırım krizi!

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’ye aktardığı fonları yaptırımları delmek için kullandığını tespit etti. ABD, JPMorgan’daki 2 milyar dolarlık Rus fonunu dondurdu ancak nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.

ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya ve Türkiye’yi içine alan 2 milyar dolarlık fon krizini gündeme taşıdı. Habere göre, Rusya, Ukrayna işgalinden sonra Türkiye’ye Akkuyu Nükleer Santrali ödemesi adı altında 5 milyar dolardan fazla para transfer etti. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, bu fonların yaptırımları aşmak için kullanıldığını belirledi.

Fonlar nasıl donduruldu?

2022’de JPMorgan ve Citigroup üzerinden Türkiye’ye aktarılan milyarlarca dolar, ABD’nin radarına takıldı.

Yapılan incelemede, banka transferlerinin doğrudan Rusya Merkez Bankası’na dayandığı tespit edildi.

ABD, JPMorgan üzerinden geçmesi planlanan 2 milyar doları bloke etti.

Beyaz Saray, Türkiye’nin Ukrayna ve Orta Doğu’daki stratejik rolünü göz önünde bulundurarak Adalet Bakanlığı’na bu konuda geri adım attırmaya çalışıyor. Ancak Trump yönetiminin göreve gelmesi durumunda, dondurulan soruşturmanın yeniden açılabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerin ABD-Türkiye-Rusya ilişkilerine nasıl yansıyacağı merak konusu. Washington, Moskova’nın finansal hamlelerini engelleyebilecek mi, yoksa Türkiye ile ilişkileri bozmamak adına geri mi adım atacak? Gözler Beyaz Saray’da.