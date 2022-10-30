ABD, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesini üzüntüyle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti ve Moskova'yı girişimin işleyişini sürdürmeye çağırdı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın BM aracılığındaki Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarına katılımını askıya almasından üzüntü duymaktadır. Tüm tarafları bu hayati, hayat kurtaran Girişimin işleyişini sürdürmeye çağırıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı ve düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını bozmaya yönelik bir eylemi, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla harcaması veya aç kalmasına neden olacağına işaret eden Blinken "Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, bu da düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve zaten korkunç düzeydeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Kremlin yönetimini Girişime katılımını sürdürmeye, düzenlemeye tam olarak uymaya çağırdıkların yineledi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi" ifadesini kullanmıştı.

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30/10/2022 17:24