ABD Rusya'nın tehdidine meydan okudu: İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık

ABD Dışişleri Bakanlığı NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık açıklaması yaptı.

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25/02/2022 22:27