ABD, Rusya'nın Washıngton Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı ediyor

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25/02/2022

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ABD, Rusya'nın Washıngton Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı ediyor

ABD, Moskova Büyükelçiliğindeki diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık olarak, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ay başında ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesine karşılık verdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde "2 numaralı isim" konumundaki Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edeceklerini kaydeden yetkili, bu kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile ilişkili olmadığını da sözlerine ekledi.

25/02/2022 10:32
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