ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO ve Ukrayna toplantıları için Avrupa'da

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen ay göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Avrupa’ya yapıyor.

Hegseth, salı günü Avrupa turunun ilk durağı Almanya'da ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Afrika Komutanlığı karargahlarını ziyaret ederek her iki bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gazetecilerle konuşan Pete Hegseth, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD askerlerini Ukrayna'ya göndermeyeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı, bu hafta Avrupalı müttefikleriyle bir araya geldiğinde onları savunmaya daha fazla harcama yapmaya zorlayacağını da söyledi.

Hegseth, “Avrupa kıtası her türlü saldırıdan uzak olmayı hak ediyor, ancak bu bireysel ve kolektif savunmaya en fazla yatırım yapanlar da komşu ülkeler olmalı” dedi.

Hegseth, Almanya'dan bugün ve yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı için Brüksel'e geçecek.

Brüksel'deki toplantıların ardından Hegseth'in Polonya'ya giderek oradaki liderlerle görüşmesi ve ABD askerlerini ziyaret etmesi planlanıyor.

-Hegseth Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacak

ABD Savunma Bakanı, Almanya'da cuma günü başlayacak olan ve kendisini “uluslararası güvenlik politikalarının tartışıldığı dünyanın önde gelen forumu” olarak tanımlayan yıllık Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağını söyledi.

Hegseth, geçen hafta Pentagon'da düzenlenen bir belediye toplantısında savunma yetkililerine ve askerlere “Münih Güvenlik Konferansı'na gitmiyoruz” demişti.

Pete Hegseth, “Bunun yerine Polonya'ya gidip oradaki birlikleri göreceğiz ve Almanya'ya gidip EUCOM ve AFRICOM'u göreceğiz. Kokteyl partilerine gitmektense askerlerle konuşmayı tercih ederim. Benim işim bu” diye konuşmuştu.

ABD'yi Münih'te Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil edecek.

-JD Vance ve Zelenski'nin Münih'te bir araya gelmesi planlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, cuma günü Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmesinin planlandığı öğrenildi.

Konferans Başkanı Christoph Heusgen, görüşmelerin, Ukrayna için bir barış planının "çerçevesi" üzerinde ilerlemek amacıyla kullanılacağından "emin" olduğunu belirtmişti. Heusgen, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un konferansta bulunmasını da, Münih'te savaşla ilgili ilerleme kaydedileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kellogg, 20 Şubat'ta Ukrayna'ya bir ziyaret düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın hızla sona ermesi gerektiğini vurgularken, geçtiğimiz hafta, Zelenskiy ile "muhtemelen" yakında yüz yüze görüşmeyi planladığını söylemişti.

Rusya ise, dördüncü kez üst üste bu önemli güvenlik toplantısına katılmayacak.