ABD Senatosundan ‘silah soruşturması’ talebi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD’nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup yazarak, Libya’da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.

Menendez, mektubunda, Pompeo’ya hitaben, “Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE’ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır.” ifadesini kullandı.

Bob Menendez, ABD’nin BAE’ye satmış olduğu silahların Libya’da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satılan silahların Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçlerin elinde çıkmasına atıfta bulunarak, “ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Libya’da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirten sözcü, “ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca sözcü, “ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Libya’daki barış ve istikrarın sadece siyasi yollarla çözülebileceği vurgusu yapan sözcü, şunları kaydetti:

“Tüm taraflara, Trablus’un içinde ve çevresinde ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler’in (BM) siyasi arabuluculuğuna tabi olması çağrısında bulunuyoruz. ABD, BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Libya’daki BM Destek Misyonunun, gerginliğin daha fazla artmasına engel olmak ve tüm Libyalılar için güvenlik ve refah sağlayan bir yol haritası hazırlamak için yürüttüğü çabaları desteklemektedir.”