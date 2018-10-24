ABD şokta!

Eski ABD başkanlarından Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'taki evlerinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. Olayın ardından eski başkan Obama'nın da evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

Clinton ile Obama'nın evinde patlayıcı madde bulunduTweetle

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Clintonların New York'un banliyösünde Chappaqu'daki evlerinde "fonksiyonel patlayıcı maddenin" tespit edildiğini söyledi.

Yetkili, müfettişlerin, patlayıcı maddenin, ABD'li milyarder George Soros'un evinin posta kutusunda pazartesi günü bulunanla bağlantılı olduğuna inandığını kaydetti.

New Castle polisi de Federal Soruşturma Bürosu, Gizli Servis ve Westchester bölge yetkilileri ile "şüpheli bir paket ile ilgili soruşturma yürüttüklerini" açıkladı.

Obama'nın evine de bomba gönderildi

İki bomba vakasının ardından ABD eski başkanı Barack Obama'nın da evine bomba gönderildiği bildirildi.