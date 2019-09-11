ABD Şokta, Fransa Yarı Finalde

2019 FIBA Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak görülen ABD, çeyrek final maçında Fransa'ya 89-79 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitirdi.

2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ın Arjantin'e kaybetmesinin ardından NBA yıldızlarından kurulu Birleşik Devletler de turnuvaya çeyrek finalde veda etti. 1996'dan sonra ilk kez rakibini mağlup etmeyi başaran Fransa ise son dörtte Arjantin'in rakibi oldu.

Dongguan'daki mücadele düşük tempoda başlarken ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyun kontrolünü elinde tutan Fransa devreye 45-39 önde girmeyi başardı. İkinci yarıda savunmayı sertleştiren Birleşik Devletler son 10 dakikaya 66-63 önde geçti. Son çeyrek skor üstünlüğü birçok kez el değiştirdi ancak bitime yakın rakip potada daha az hata yapan Fransa mücadeleyi 89-79 kazandı. ABD'de Donovan Mitchell 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, Fransa'da Evan Fournier 22, Rudy Gobert 21, Nando de Colo 18 sayıyla oynadı. 13 Eylül Cuma günü saat 15.00'te oynanacak Arjantin - Fransa yarı final mücadelesi NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanacak.