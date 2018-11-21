ABD Sözcüsü: Kaynaklar iki toplum arasında eşit paylaşılmalı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (ABD) doğal zenginliklerini geliştirme hakkını destekliyor.





ABD’nin enerji devi Exxon Mobil’in keşif sondajlarına başlamasının ardından geçen cuma günü bir Türk sismolojik araştırma gemisi, Türk gemileri eşliğinde Parsel 4’e girmişti.



Bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir Sözcüsü, ABD’nin Kıbrıs’ın MEB’yle ilgili eskiden beri süregelen ve değişmeyen politikasının değişmediğini, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki kaynaklarını geliştirme haklarını tanıdığını söyledi.





Sözcü, “Geniş kapsamlı bir çözüm bağlamında adanın petrol ve gaz kaynaklarının, diğer kaynaklarının olduğu gibi iki toplum arasında eşit şekilde paylaşılmasına inanmaya devam ediyoruz. Bölgede gerginliği artıracak söz ve davranışlar hayal kırıklığına uğratıyor” şeklinde konuştu.







CNA