ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti

ABD ordusu, Elon Musk'ın "Starlink" uydu sisteminin askeri versiyonunun deneme testlerini başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.

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11/10/2023

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ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti

The Defence Post'un haberine göre, ABD ordusu, güvenli bir ağ oluşturmak amacıyla alçak dünya yörüngesindeki uyduları kullanan Starlink'in "Starshield" isimli versiyonunu test etti.

Albay Brandon Teague, ana istasyonda denemeler yapıldığını ve bütün sistemlerin kusursuz şekilde çalıştığını aktardı.

Teague, "Halihazırda kendi uydu iletişim sistemimiz var, ancak Starshield ihtiyaç duyulması halinde yedek iletişime sahip olmamız için bize başka bir araç sunuyor." dedi.

Sistem, ana iletişim hatlarının "düşmanlar" tarafından tahrip edilmesi halinde yedek iletişim ağı olarak kullanılacak.

ABD ordusu, Starshield'i gelecek ay Hawaii eyaletinde daha ileri testlere tabii tutmayı planlıyor.

11/10/2023 21:52
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TAGS: ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti
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