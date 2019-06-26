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ABD süre verdi! Üç ay...

Afganistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Pompeo, "Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki üç ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor" dedi

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26/06/2019

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ABD süre verdi! Üç ay...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban  arasında devam eden barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında,  ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde basın toplantısı yapan Pompeo, ülkesinin  Afganistan'daki askerlerini çekmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin, Afganistan'daki tüm sorunları müzakere masasına yatıracağını  ifade eden Pompeo, bu nedenle Taliban'ı doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmeye  ikna etmek için çabaladıklarını bildirdi.

Pompeo, "Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi.  Önümüzdeki 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor." dedi.

ABD ile Taliban arasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili Afgan  hükümetinin bilgilendirildiğini dile getiren Pompeo, barış görüşmelerinde hiçbir  konunun gizli tutulmadığının altını çizdi.

 

Pakistan'a destek çağrısı

Pompeo, Pakistan'ın Afganistan'da barışın tesisi için destek verme  zamanının geldiğini vurguladı.

Bölge barışı için Pakistan'ın önemli rolünün olduğuna dikkati çeken  Pompeo, Pakistan'dan bu konuda her türlü desteği beklediklerini kaydetti.

Pompeo, "Taliban ile barış olursa bölge ülkelerin tümünün yararına  olacaktır. İran da şunu anlamalı ki Afganistan'da barış sürecini engellemeye  çalışmak kendilerinin yararına olmayacaktır." diye konuştu.

 

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TAGS: ABD süre verdi! Üç ay..., haber, kıbrıs
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