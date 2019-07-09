HABER KIBRIS

ad

ABD Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah sattı

Washington yönetimi, Çin'le ciddi sorunlar yaşayan müttefikine 108 adet Amerikan M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi gönderiyor

ads
09/07/2019

ads
ABD Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah sattı

ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah  satışına onay verdi. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD  Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine  ilişkin Kongreyi bilgilendirdi.

Buna göre, Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 adet Amerikan  M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu pakete çok sayıda otomatik silah, mühimmat,  Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek  ekipmanlarının dahil olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin  savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki temel askeri  dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

Çin'in kendisine ait bir eyalet olarak gördüğü Tayvan'ın uzun zamandır  ana silah tedarikçisi durumunda olan ABD, resmi olarak bu ülkeyi tanımamasına  rağmen savunma amaçlı silah satıyor.

Tayvan Başkanlık Sözcüsü Chang Tun-han, silah satışına ilişkin yazılı  bir açıklama yaparak, ülkesinin silah alımını hızlandıracağını ve ABD ile askeri  anlamda "daha yakın bir ilişki" kuracağını kaydetmişti.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde  herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a  teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

Satışı onaylanan silahları, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon  firmaları üretiyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ABD Tayvan’a 2, 2 milyar dolarlık silah sattı, haber, kıbrısi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.