ABD tehdit etti: Yok ederiz!

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'ya çok sert mesajlar gönderdi.

Hutchison, Rusya'nın yeni cruise füze sistemini geliştirmeyi durdurması gerektiğini söyleyip sistemin Soğuk Savaş döneminde Moskova ile Washington arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu konusunda çok sert bir dille uyardı.

Hutchison, Rusya'nın devam etmesi halinde "Gerekirse füzeleri yok ederiz" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin sarsılmaz bir kararlılıkla NATO'ya bağlı olduğunu göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Mattis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile Paris'te görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Suriye'de DEAŞ'e karşı verilen mücadele kazanılacak ancak bu biraz daha zaman alacak." diyen Mattis, çok zor bir mücadele yürüttüklerini aktardı.