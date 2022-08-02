ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi

ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Çin devlet medyası, Çin'in Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçmekte olduğu haberini geçti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı ile Tayvan başkenti Taipei'nin Songshan Uluslararası Havalimanı'na inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi zaten krizler içinde bunalan dünyayı olası büyük bir krize sürüklüyor.

ABD hiyerarşisinin 3 numarasını karşı binadan 'Hoşgeldin Meclis Başkanı' yazan ışıklarla ve 'Hoşgeldin Pelosi' diye bağıran bir kalabalıkla karşılayan Songshan'da uçaksavar silahların üzerlerindeki kamuflajlar kaldırıldı.

Pelosi'nin Tayvan'da yarın yerel saatle 17.00'ye kadar kalması, Başkan Tsai Ing-wen ile görüşmesi ve meclise hitap etmesi bekleniyor.

Ancak Çin, Tayvan Boğazı'nı sivil uçaklara kapattı. Ardından Çin'in Su-35 savaş uçakları Tayvan Boğazı'na yöneldi. Çin'in Tayvan'a 125 km mesafedeki Fujian eyaletinden siren sesleri yükseldi.

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02/08/2022 18:13