ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a, Kıbrıs sorunu için öncelikli çözüm tasarısı hazırlandı

ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’nin Kıbrıs’taki 'yasadışı işgalini' kınayan iki partili bir tasarı sunuldu. Temsilciler Nicole Maliotakis, Gus Bilirakis, Chris Pappas ve Dina Titus tarafından sunulan tasarı, Kıbrıs sorununun çözümünü ABD’nin dış politika önceliklerinden biri haline getirme çağrısında bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarıda, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı kınandı ve Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası hukuka uyulması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, Türkiye'nin Kıbrıs'taki yaklaşık 35.000 askerini derhal geri çekmesi ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) demokratik ilkelerine bağlı kalması gerektiği vurgulanıyor.

İKİ BÖLGELİ, İKİ TOPLUMLU FEDERASYON VURGUSU

Tasarıda, Kıbrıs sorununa çözümün, "tek egemenlik ve uluslararası kişiliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde olması gerektiği" belirtiliyor. Ayrıca, bu yapının anayasal demokratik normları, Amerikan değerlerini, Avrupa Birliği müktesebatını ve uluslararası mahkemelerin kararlarını benimsemesi gerektiği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Tasarıda, Türkiye'nin:

Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) yasa dışı müdahalelere son vermesi,

ABD vatandaşlarının işgal altındaki bölgelerdeki mülk kayıplarına yönelik mali çözüm yolları sunması,

1974'teki müdahale sırasında kaybolan dört ABD vatandaşının akıbetinin aydınlatılması için iş birliği yapması,

Kıbrıs’ın kuzeyindeki 200.000’den fazla yasa dışı yerleşimciyi geri çekmesi ve Rum mültecilerin evlerine dönmesine yardımcı olması gerektiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞLARI ELEŞTİRİLDİ

Tasarı, Türkiye'nin 1974'teki askeri müdahalesini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını garanti altına alan antlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak tanımlıyor. Ayrıca, Türkiye’nin işgal altındaki bölgelerde 500'den fazla Ortodoks kilisesi ve dini alanın tahrip edilmesine göz yumduğu veya buna destek verdiği iddia ediliyor.

Tasarıda, Türkiye’nin işgal altındaki bölgenin sosyopolitik ve demografik yapısını değiştirmek için 200.000’den fazla yasa dışı yerleşimci getirdiği ve bunun Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin Kıbrıs MEB'ini yasa dışı olarak ihlal ettiği ve 1974'teki müdahale sırasında boşaltılan Kapalı Maraş sahilini hukuka aykırı bir şekilde yeniden açtığı belirtiliyor.

TRUMP'A ÇAĞRI

Tasarıda, Kıbrıs sorununun çözümünün ABD’nin dış politika önceliklerinden biri haline getirilmesi için dönemin Başkanı Donald Trump’a çağrı yapılıyor.