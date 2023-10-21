ABD temsilciliği önünde Filistin halkına destek eylemi

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21/10/2023

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ABD temsilciliği önünde Filistin halkına destek eylemi

Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi, Amerikan Temsilciliği önünde Filistin halkında destek için eylem düzenledi eyleme Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin de destek verdi.

Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre, örgütler adına Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy yaptığı konuşmada, savaşın arkasında yatan sebebin emperyalizm ve Siyonizm olduğunu söyledi.  Sorunun esas kaynağının Siyonist İsrail Devletinin saldırganlığı olduğunu bildiklerini belirten Ersoy, yaşananları bütün güçlü devletlerin desteğini alarak yaptığını ileri sürdü.

Anonim Gençlik’ten Ahmet Sucubaşı tarafından okunan yazılı açıklamada da “Yaşanmakta olan Filistin halkına Siyonist İsrail devletince yönelen bir soykırım girişimidir. Milyonlarca insana, hem de gidebilecekleri güvenli hiçbir yer yokken evlerini boşaltmalarını söylemek, hastaların hastaneleri boşaltmasını beklemek soykırım olarak tanımlanabilecekken, sivillerin üzerine on gündür yağdırılan bombalar insanlığa karşı işlenebilecek en büyük suç, yani bir soykırım girişimidir!” denildi.

21/10/2023 11:41
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TAGS: haber, kıbrıs
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