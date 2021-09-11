ABD terörist diye vurmuştu… Kabil’de öldürülen yardım görevlisi çıktı

ABD’nin hava saldırısı sonrasında Amerikan yardım kuruluşunda çalışan Zemari Ahmadi ve ailesinin 9 üyesinin öldüğü belirlendi.

Terörist olduğu iddiasıyla öldürülen adamın kardeşi Romal Ahmadi, New York Times’a verdiği demeçte, Zemari Ahmadi ve yedisi çocuk dokuz aile üyesi, Kabil’den ABD’nin son tahliye uçuşlarından bir gün önce 29 Ağustos’ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Ahmadi, 14 yıl boyunca Afganistan’da, Uluslararası Beslenme ve Eğitim yardım grubu için teknik mühendis olarak çalışmış. Yardım grubu, ABD’ye mülteci olarak taşınması için başvurmuştu.

FÜZEYLE UYUMLU

Ahmadi’nin arabasının yakınındaki eskiyen duvarlar hava saldırısı veya sonraki patlamalar tarafından devrilmedi.

Üç patlayıcı madde uzmanı New York Times’a yaptıkları açıklamada, yanmış arabanın yakınında patlayan duvarlar veya tahrip olmuş bitki örtüsü olmadığı için ikinci bir patlama olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Uzmanlar, arabanın altındaki küçük bir kraterin Hellfire füzesiyle uyumlu olduğunu aktardı.

Pentagon, 26 Ağustos’ta IŞİD’in intihar saldırısında 13 ABD askeri ve en az 169 sivilin ölmesinin ardından, hava saldırısını Kabil Havalimanı’nın yeniden bombalanmasını önlemek için başarılı bir görev olarak açıklamıştı.

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11/09/2021 08:58