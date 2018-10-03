ABD Türkiye’ye ‘Brunson’ Çağrısını Tekrarladı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde bir gazetecinin, “Türkiye’de rahip Brunson’ın Ekim ortasında belki serbest bırakılabileceği yönünde haberler çıktı. Bu konuda bir bilginiz var mı?” şeklindeki sorusunu yanıtladı. Nauert, “Bunu doğrulayamam. Elbette rahip Brunson’ı şu anda evinde görmeyi isteriz. Bu çoktan olmalıydı” yanıtını verdi.

Brunson’ın 12 Ekim’de yeni duruşmasının yapılacağına dikkati çeken Nauert, en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkililerinin Brunson’la görüştüğünü, Türk hükümetiyle de yakın temasta kalmayı sürdüreceklerini belirtti.