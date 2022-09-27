ABD turnuva rekoruyla kazandı

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27/09/2022

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ABD turnuva rekoruyla kazandı

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.

Güney Kore'yi 145-69 mağlup eden ABD, turnuvada bir maçta en fazla sayı atan takım rekorunun sahibi oldu. Önceki rekor, 1990 yılında Malezya karşısında 143 sayı kaydeden Brezilya'ya aitti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Belçika-Bosna Hersek: 85-55
Güney Kore-ABD: 69-145
Çin-Porto Riko: 95-60

B Grubu:

Sırbistan-Mali: 81-68
Fransa-Japonya: 67-53
Kanada-Avustralya: 72-75

27/09/2022 18:45
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TAGS: ABD turnuva rekoruyla kazandı
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