ABD Uçak Gemisi Wasp, Limasol Limanı’na demirledi

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09/08/2024

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ABD Uçak Gemisi Wasp, Limasol Limanı’na demirledi

ABD Uçak Gemisi WAsp, Limasol Limanı’na demirledi. Rum Basını uçak gemisinin planı seferi gereği Limasol Limanı’na yanaştığını yazdı.

Gemi daha önce ABD ordusu tarafından Afganistan, Irak ve Libya'daki savaşların yanı sıra insani operasyonlarda denizcileri taşımak için kullanıldı . Limasola demirleyen gemi bölge halkı arasında tedirginliğe yol açtı; bazıları sosyal medyada hoşnutsuzluklarını dile getirerek ülkeyi bölgedeki çatışmadan uzak durmaya çağırdı.

 

09/08/2024 12:27
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TAGS: uçak gemisi
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