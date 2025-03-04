ABD Ukrayna Yardımlarını Kesti: Kiev İçin Kritik Dönemeç!

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları durdurma kararı dünya gündemine bomba gibi düştü. Batı medyasında yer alan analizlerde söz konusu kararın Ukrayna için 'felç edici' bir etkisi olacağı ileri sürüldü.

Avrupa'nın Zelenski'nin yanında durduğunu ancak Ukrayna'yı desteklemek için yeterli güce sahip olmadığını belirten uzamanlar Ukrayna'nın ABD olmadan sadece birkaç ay dayanabileceğini belirtiyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Washington Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana ülkeye yaklaşık 65,9 milyar dolarlık askeri yardım gönderdi.ABD'nin sağladığı imkanlar Ukrayna'nın cephede elini güçlendiren türden.AB'nin, başta hava savunma sistemleri olmak üzere, ABD tarafından sağlanan desteğin tamamını sağlayabilmesinin mümkün olmadığı yorumları yapılıyor.

AB desteğini artırsa bile ABD'nin desteğinin kesilmesi halinde orta ve uzun vadede Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesine ihtimal verilmiyor.Ukrayna'nın, Amerikan desteği olmaksızın mevcut savaş gücünü birkaç ay koruyabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almanın yolunun, Ukrayna'da ülkesine ekonomik avantajlar sağlanmasından geçtiğini belirtti.Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı."Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.