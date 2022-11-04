ABD Uzay Komutanlığı: Çin roketi yeryüzüne düştü

ABD Uzay Komutanlığı’nın Twitter'da yaptığı açıklamaya göre Long March 5B roketi Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü.

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04/11/2022

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ABD Uzay Komutanlığı: Çin roketi yeryüzüne düştü

ABD Uzay Komutanlığı’nın Twitter'da yaptığı açıklamaya göre Long March 5B roketi Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü.

Komutanlık roketin tam düşüş bölgesi için Çin makamlarının açıklamalarını işaret etti.

Ancak Çin’den hala bir açıklama gelmedi. ABD açıklamasına göre atmosfere giriş zamanı 13.01 olarak kayıtlara geçti.

Korku dolu bekleyiş

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketin Dünya'ya dönüşü kaygı yaratmıştı.

Kontrolden çıkan Long March 5B isimli fırlatma aracı Dünya çevresinde saatte 28 bin kilometre hızla dönerek yerküreye ilerleyerek girişini tamamladı.

04/11/2022 14:07
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TAGS: Çin roketi
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