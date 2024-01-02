ABD Uzay Kuvvetleri, Musk'ın SpaceX roketiyle gizli göreve çıktı

ABD ordusunun X-37B robot uzay uçağı, Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firmasının roketiyle fırlatıldı.

NASA'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde dün gerçekleştirilen fırlatmayla X-37B 7. kez göreve gönderilmiş oldu.

Bundan önce yapılan üç fırlatma denemesi teknik arızalar nedeniyle geri sayım aşamasında iptal edilmişti.

Pentagon, ABD Uzay Kuvvetleri'nin X-37B aracılığıyla 2010'dan beri yürüttüğü gizli ulusal güvenlik görevlerine dair bilgi paylaşmıyor.

Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre uzay uçağının içinde, NASA'nın bitki tohumlarının uzaydaki radyasyona maruz kalması durumunda geçirdiği değişimleri gözlemlediği çalışmalarına ilişkin ekipmanlar taşınıyor. NASA, gelecekte Ay ve Mars'ta yapılacak uzun süreli görevlerde mahsul yetiştirilebilmesi üzerinde çalışıyor.

Pentagon, X-37B'nin ne kadar irtifaya çıkacağına ilişkin açıklama yapmadı. Tasarımı gereği uzay uçağı 240 ila 800 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Aracın fırlatılmasında ilk kez SpaceX'in Heavy Falcon roketi kullanıldı. Bu roket, robotik aracın daha önce çıkamadığı yüksekliklere ulaşmasını sağlayabilir.

Pentagon'a bağlı Hava Kuvvetleri Departmanı'ndan geçen ay yapılan açıklamada, USSF-52 adlı görevde "yeni yörünge düzenleri ve gelecekte kullanılabilecek çeşitli uzay alanı farkındalık teknolojilerinin test edilmesinin planlandığı" belirtilmişti. Uzay alanı farkındalığı, Dünya'nın etrafındaki yapay nesnelerin takibini ve sınıflandırılmasını içeren bir çalışma alanı.

Uzay trafiğini takip eden ABD merkezli COMSPOC firmasından Bob Hall ise "Bu şey belki Ay'a gidip oraya bir takım ekipmanlar bırakabilir" dedi.