ABD, vatandaşlarını Güney Kıbrıs'a gidilmemesi için uyardı

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24/04/2021

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ABD, vatandaşlarını Güney Kıbrıs'a gidilmemesi için uyardı

 ABD’nin, vatandaşlarına, Covid-19 vakalarının yüksek seyrettiği Güney Kıbrıs’a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs’ı dördüncü kategoriye koyduğunu ve Yunanistan’ın da bu kategoriye alındığını yazdı.

Gazete, Rum Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Papaharalambus’un konuyla ilgili açıklama yaparak, bunun haksız bir karar olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün, bahsedildiği kadar kötü olmadığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Papaharalambus, konuyla ilgili bir dizi tedbir aldıklarını ve farklı ülkelerin dikkatini çekebilmek için, her 100 bin kişide kaç vaka sayısı olduğunun değil, kaç test yapılıp kaç pozitif vaka tespit edildiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair mektuplar gönderdiklerini belirtti.

Gazete, Rum Dışişleri, Bayındırlık-Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının da yurtdışındaki ortaklarına mektup göndererek, doğru bilgileri ciddiye almaları ve buna göre Güney Kıbrıs’a seyahatlerle ilgili politika oluşturmaları çağrısında bulunduklarını yazdı.

24/04/2021 12:27
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