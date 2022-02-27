ABD ve AB bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı. Batı, Rusya'ya karşı en büyük kozlarından birini oynamaya karar verdi. Alınan kararla, bazı Rus bankalarının, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak.

Rusya'nın işgaline karşı kahramanca direnen Ukrayna hükümeti ve halkının yanında olunduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'nın uzun yıllardır geçerli olan temel uluslararası kural ve normlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.



RUSYA'DAN HESAP SORACAĞIZ



Açıklamada, "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın mücadelesine yardımcı olmak geçen hafta boyunca diplomatik çaba gösterdikleri anımsatılan açıklamada, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil olmak üzere önemli Rus kurumlarına, bankalarına ve bu savaşın mimarlarına yönelik yaptırımlar uygulandığı kaydedildi.



İZOLE ETMEKTE KARARLIYIZ



Açıklamada, "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.



Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de toplantı düzenledi.

REZERVLERİNİ KULLANMASI ENGELLENECEK



Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini yaptırımlarımızın etkisini zayıflatacak şekilde kullanmasını engelleyecek kısıtlayıcı önlemler almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Ukrayna'daki savaşa ve Rus hükümetinin zararlı faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, varlıklı Rusların "altın pasaport" gibi imkanlardan faydalanarak finansal sistemlere erişimlerinin önleneceği kaydedildi.



Açıklamada, gelecek hafta, finansal yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir "transatlantik görev gücü" başlatılacağına işaret edildi.



MAL VARLIKLARI DONDURULACAK



Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin yanı sıra ailelerine yönelik mal varlığı dondurma gibi yeni yaptırımlar da uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer ülkelerle görüşmelerde bulunarak bu kişilerin varlıklarını gizlemelerinin engelleneceği kaydedildi.



Açıklamada, dezenformasyona ve diğer hibrit savaş biçimlerine karşı da çeşitli tedbirler alınacağı ve bu konuda iş birliğinin artırılacağı belirtildi.



Ukrayna halkının yanında olunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik saldırısının hesabını sormak için daha fazla önlem almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

SWIFT SİSTEMİ NEDİR?



SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.



SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.



Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.



Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.

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27/02/2022 09:25