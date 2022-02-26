ABD ve Almanya, Ukrayna'ya silah gönderecek

ABD Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacağını açıklarken Almanya da 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, "Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak." ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın Rusya'nın "zalimce" saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan yetkili, "Son birkaç gün içinde Ukrayna'ya savunma yardımında bulunduk." dedi.



ABD'nin ardından Almanya da Ukrayna'ya silah yardımında bulunacağını açıkladı. Almanya ordu envanterinden 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füzeyi Ukranya2ya gönderecek.

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26/02/2022 20:53