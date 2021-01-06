ABD ve Avrupa'da aşı krizi

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı kampanyasının başlamasının üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçti.

Ancak şimdiye kadar eyaletlere gönderilen aşıların sadece üçte biri kullanıldı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü "Aşı uygulaması kısa sürede hızlanabilir ve günde bir milyon kişiye aşı yapılmaya başlanabilir" açıklamasını yaptı.

Kuzey Karolayna Valisi de aşı uygulamasına ivme kazandırmak için ulusal muhafızlardan destek alınacağını söyledi.

"Aşı yapmanın yanısıra lojistik konusunda da bize yardımcı olacaklar" dedi.

Hollanda'da aşı itirafı

Avrupa Birliği ülkelerinde koronavirüs aşılarının yavaş dağıtıldığı tartışılırken Hollanda'dan dikkat çekici bir itiraf geldi.

Başbakan Mark Rutte, hükümetin aşılama stratejisinde birtakım hatalar yaptığını söyledi.

Yanlış aşı firması üzerinden plan yaptıklarını belirten Rutte "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.

Hollanda'da aşılama bugün başlayacak.

Macron eleştirilerin hedefinde

Fransa'da aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle hükümet eleştiriliyor.

İlk hafta sadece 516 kişinin aşılandığına dikkat çekiliyor.

Eleştirilerin odağındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise üst düzey hükümet yetkilileri ile özel bir toplantı yaparak aşılama stratejisini görüştü.

Bu arada Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verdi.

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06/01/2021 09:54