ABD ve Avrupa'da jeomanyetik fırtına öngörülüyor

Avrupa ile ABD'de G3 sınıfı bir jeomanyetik fırtına oluşması ve fırtınanın ardından Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) görüleceği tahmin ediliyor.

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), jeomanyetik fırtına uyarısı verdi.

SWPC, gün içinde meydana gelmesi öngörülen jeomanyetik fırtına sonrasında Avrupa'da ve ABD'de, Dünya'nın orta enlemlerinde Aurora Borealis gözlemlenme ihtimali olduğunu duyurdu.

NOAA, 5 seviyelik ölçekte G3 seviyesinde başlayacak jeomanyetik fırtınanın, 1 Ağustos'a kadar devam edebileceğini kaydetti.