ABD ve Avrupa'dan teknoloji ortaklığı

ABD ve AB teknolojide Çin’in artan etkisine karşılık olarak ortak teknoloji ve ticaret konseyi kurmaya hazırlanıyor. Yeni Konsey, Biden hükümeti ve Avrupa’nın Çin’le daha iyi rekabet etme hedefinin bir parçası.

ABD ve Avrupa Birliği’nin Çin’in etkisini azaltmak amacıyla kurduğu ortak teknoloji ve ticaret konseyini duyurması bekleniyor.

‘ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi’ gelişen teknolojilerde yeni küresel ticaret standartlarını belirlemeyi, sanal ortamda demokratik değerleri geliştirmeyi ve ABD ile AB’nin araştırma geliştirmede işbirliği yapmasını amaçlıyor.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta basın toplantısında 21. yüzyılda Çin veya diğer otokratik devletlerin ticaret ve teknolojide kuralları belirlemeyeceğini ifade etmişti.

Biden hükümetinden bir yetkili, konseyde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo’nun yer alacağını belirtti.

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Beyaz Saray yetkilisi konseyin Çin’in piyasa dostu olmayan uygulamaları, ekonomik ihlalleri ve teknolojiyi şekillendirme çabasıyla mücadele edeceğini bildirdi.

Çin önceki yıllarda teknoloji sektörüne büyük kamu yatırımları yapmıştı.

Yeni Konsey, Biden hükümeti ve Avrupa’nın Çin’le daha iyi rekabet etme hedefinin bir parçası.

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15/06/2021 18:06