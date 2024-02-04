ABD ve İngiltere, Yemen'de 36 hedefi bombaladı

Amerikan ordusu Yemen'de İran destekli Husilere yönelik en kapsamlı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Husi mevzileri hem savaş jetleri hem bölgedeki gemilerden ateşlenen Tomahawk füzeleri ile vuruldu. Operasyona İngiliz uçakları da katıldı. Husilere ait 36 hedefin vurulduğu bildirildi.

ABD ve İngiltere, 13 farklı lokasyonda İran destekli Husi güçlere ait 36 hedefi bombaladı.

Bu, Amerika'nın Yemen'e 11 Ocak'ta gerçekleştirdiği ilk saldırıdan beri en kapsamlısı oldu.

Husiler, İsrail'e mal taşıdıkları iddiasıyla Kızıldeniz'e giren kargo gemilerini hedef alıyordu.

ABD önceki gece de Irak ve Suriye'de İran destekli silahlı grupları vurdu.

85 hedefin bombalandığı saldırıda yaklaşık 40 kişinin öldüğü rapor edildi.