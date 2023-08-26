ABD ve İspanya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
26/08/2023
2023 FIBA Dünya Kupası'nda son şampiyon İspanya, Fildişi Sahili'ni 94-64 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Favorilerden ABD ise turnuvadaki ilk maçında Yeni Zelenda'yı 99-72 yendi.
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.
Son şampiyon İspanya, Fildişi Sahili karşısında farklı kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Dünya Kupası'nın favorilerinden ABD ise ilk maçında Yeni Zelenda'yı mağlup edip ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Güney Sudan-Porto Riko: 96-101 (uzatmada)
Sırbistan-Çin: 105-63
C Grubu:
Ürdün-Yunanistan: 71-92
ABD-Yeni Zelanda: 99-72
F Grubu:
Yeşil Burun Adaları-Gürcistan: 60-85
Slovenya-Venezuela: 100-85
G Grubu:
İran-Brezilya: 59-100
İspanya-Fildişi Sahili: 94-64